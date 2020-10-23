Başkan Atabay’dan kedi evine ziyaret
BAŞKAN ATABAY’DAN KEDİ EVİNE ZİYARET
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Çamlık Mahallesi’nde bulunan kedi evini ziyaret etti.
İlçenin birçok noktasına yerleştirdiği kedi evleri ile sahipsiz sokak kedilerine yuva kuran Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Çamlık Mahallesi’nde bulunan kedi evini ziyaret etti. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay, hayvanseverlerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri üretti.
Kent genelinde kedi evlerini yaygınlaştırmak için daha da çaba sarf edeceğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizin ihtiyaç olan noktalarında yemleme noktalarımız ile kedi evlerimizin sayılarını ve kalitelerini arttırıyor, dostlarımız için huzurlu yaşam alanları oluşturmak adına çalışıyoruz. Sizler de evlerinizin ve işyerlerinizin önüne birer kap su ve mama bırakarak mutluluğu onlar ile paylaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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