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Başkan Atabay’dan hafta sonu mesaisi
BAŞKAN ATABAY’DAN HAFTA SONU MESAİSİ
AYDIN 29.08.2020, 13:57
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Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Didim Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan Halley Sitesi bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, gerekli talimatları ekiplere iletti.
Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı olarak ulaşımlarını gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam ediyor, Halley sitesi bölgesindeki çalışmalarımız kısa süre sonra sona erecektir” ifadelerini kullandı.
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