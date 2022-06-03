Başkan Atabay’dan "Geçmiş olsun" mesajı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik esnasında çıkan ani fırtına nedeniyle yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Olumsuz hava koşulları Ege Bölgesi’nin kıyılarında etkisini sürdürüyor. Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hayatı durma noktasına getirdiği kentte yaralananlar oldu. Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Didim Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen, Didim Belediyesi’nin de lojistik destek sağladığı etkinlik esnasında kurulan çadırlar, şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı 4 vatandaşı Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 1 yaralının ise kendi imkanlarıyla Didim Devlet Hastanesi’ne ulaştığı olayda kazazedelerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yaşanan talihsiz olay sonrasında yayınladığı mesaj ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Atabay, "Cumhuriyet Kent Meydanında Didim Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ve Belediyemizin de lojistik destek sağladığı etkinlik sonrasında olumsuz hava şartları ve ani oluşan fırtına sebebiyle, çadırların fırtınadan zarar görmesi sonucunda yaralanan 4 hemşehrimiz ambulans ile 1 hemşehrimiz ise kendi imkanları ile hastaneye ulaşmış olup, sağlık durumları hakkında herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Fırtınadan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.