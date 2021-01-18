Son Dakika
Başkan Atabay’dan Didimli miniklere sürpriz
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara bir sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.
AYDIN 18.01.2021, 09:59
1
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara bir sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.
Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde yapılan etkinliğe çocukların ve ailelerin ilgisi yoğundu. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, belediye ekipleri, otobüs üzerinde şarkılar eşliğinde, çizgi film karakteri kostümü giyen sanatçılar ve animasyon ekibi ile birlikte Didim sokaklarında eğlenceli dakikalar yaşattı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın göndermiş olduğu özel hediyeleri alarak mutlu olan çocuklar, sokağa çıkma yasağında kendilerini unutmadığı için Başkan Atabay’a teşekkür etti.Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan ve evlerinde kalan çocuklarımızı unutmadık. City Bus ile sokakları gezerek çocuklarımıza özel hediyeler dağıttık, her şey çocuklarımızın mutluluğu için” ifadelerini kullandı.
-0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü