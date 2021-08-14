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Başkan Atabay’dan çocuklara teşekkür

Didim, Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Sahte Cennet Bölgesi’nde kaldırımlara resimler çizen çocuklara Didim Belediye Başmanı A. Deniz Atabay teşekkür etti.

AYDIN 14.08.2021, 10:50
Başkan Atabay’dan çocuklara teşekkür

Didim, Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Sahte Cennet Bölgesi’nde kaldırımlara resimler çizen çocuklara Didim Belediye Başmanı A. Deniz Atabay teşekkür etti.

Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan plaj ve sahil şeridi işgaliyelerin kaldırılmasının ardından halk plajını dönüştürülmüştü. Didim Belediyesi tarafından düzenleme çalışmalarının yapılarak güzelleştirildiği alana bölgede yaşayan çocuklar tarafından küçük dokunuşlar gerçekleştirildi. Plajın girişinde bulunan kaldırımlara bölgede yaşayan çocuklar tarafından resimler çizilirken, çiçek resimleri ve güzel şekillerle kaldırımlar rengarenk bir görünüme kavuştu.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bölgede yaşayan çocukların yapmış olduğu güzel çalışmaları yerinde ziyaret etti. Emeklerinden dolayı çocuklara tek tek teşekkür eden Başkan Atabay, “Çocuklarımızın yapmış olduğu küçük dokunuşlarla kaldırımlarımız rengarenk hale geldi. Bu özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak çocuklara içeresinden hediyelerin olduğu çantaları takdim etti.
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