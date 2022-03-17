Başkan Atabay’dan Berat Kandili mesajı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Berat Kandili’nin kurtuluş, bağışlanma ve arınma gecesi olduğunu ifade eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Berat Kandili kurtuluş, bağışlanma ve arınma gecesidir. Kalpleri manevi huzur ikliminde buluşturan, Mübarek Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığımız bugün günahların affedildiği rahmet gecesidir. Yüce Allah’ın affına erebilmek için bugün çokça affı mağfiret dileme, iyilik yapma ve gönül yapmak için güzel bir fırsattır. Biz de bu fırsattan istifade edip gönlünü kırdığımız, gönül koyduğumuz kişilerle bir araya gelip gönül yapalım. Bu düşünce ve duygularımla Didimlilerin ve tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.