Başkan Atabay’dan başsağlığı mesajı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Şırnak’ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Hudut Karakolu’na terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Tarcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Terhisine 20 gün kala şehit olan kahraman Mehmetçiğin acı haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Acı haber sonrası Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’da bir taziye mesajı yayınladı. Atabay mesajında, "Hain terör örgütü tarafından Şırnak’ta düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Er Tarık Tarcan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.