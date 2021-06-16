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Başkan Atabay’a saldırıda 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

AYDIN 16.06.2021, 17:57
Başkan Atabay’a saldırıda 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, bir restoranda şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada bazı kişilerin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren şahıslar bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden A.O emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler Y.C.Ö, M.O., İ.O., B.D., F.Ö ve A.S ise adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.O., İ.O. ve Y.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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