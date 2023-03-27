Başkan Atabay, yaşlılarla buluştu

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aydın BŞB Didim Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın BŞB Didim Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Atabay, yaşlılarla sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Yoğun bir gündem içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Atabay, yaşlı vatandaşların her zaman yanların olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydeden Başkan Atabay, yaşlı vatandaşların deneyim ve tecrübelerinin yol gösterici olduğunu vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda Başkan Atabay, huzurevi sakinlerine hediyeler vererek haftalarını kutladı.