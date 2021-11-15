Başkan Atabay taksici esnafı ile bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, hafta sonu taksici esnafı ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek hal hatırlarını soran Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, hafta sonu kent merkezinde bulunan taksi durağını ziyaret etti. Başkan Atabay’a, Belediye Meclis üyesi Ali Çağlar eşlik etti. Taksi durağında esnaf ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Atabay, “Kentimizdeki esnafımızın talep ve sıkıntılarını dinlemeye, çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.