Başkan Atabay, sporcuları misafir etti

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen şampiyonalardan derecelerle dönen Didim Belediyespor Boks Kulübü sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Başarılarıyla isimlerini Türkiye spor tarihine altın harflerle yazdıran Didim Belediyespor Boks Kulübü sporcuları ile kulübün antrenörü, Milli Boksör Dinçer Çankaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti.

Aydın’da düzenlenen Türkiye Geneli Liseler Arası Okul Sporları Müsabakası’nda 3’üncülük kazanan Osman Alp Ölmez, Karabük’te düzenlenen turnuvada ’En Teknik Boksör’ ünvanını kazanan Ahmet Mert ve Adana’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olarak Milli Takım kampına davet edilen Nisanur Aykut’un Başkan Atabay’a gerçekleştirdiği ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Kulüp antrenörü Dinçer Çankaya, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın spora ve sporcuya sağladığı destek nedeniyle kendisine teşekkür ederek Türkiye Boks Federasyonu Şeref Rozeti’ni takdim etti.

Hediyeleri ve ziyaretleri nedeniyle genç sporcular ile antrenörlerine teşekkürlerini sunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Genç sporcularımız onlarca turnuvadan altın, gümüş ve bronz madalyalar ile dönerek bizleri gururlandırdı. Didim Belediyespor Boks Kulübü, gençlerimizin ve hocalarımızın emeği ile Türkiye’de parmakla gösterilen kulüpler arasında yer alıyor. Bizler spora ve sporcuya desteğimizi sürdürecek, Didimli gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz hem Didim’in hem de Türkiye’nin geleceğidir" dedi.