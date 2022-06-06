Başkan Atabay, plajlardaki çalışmaları inceledi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fevzipaşa Mahallesi’nde vatandaş ve esnaflar ile bir araya gelerek, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Başkan Atabay, ardından plaj kesiminde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kentin dört bir yanında Didimliler ile buluşmaya devam ediyor. Bir takım incelemelerde bulunmak üzere sahaya inen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fevzipaşa Mahallesi’nde vatandaş ve esnaflar ile bir araya geldi. Başkan Atabay’a Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener de eşlik etti.

Başkan Atabay ilk olarak Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını inceledi. Yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Atabay, ekiplere hummalı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Atabay, incelemeleri sonrasında Fevzipaşalı vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geldi. Fevzipaşalılarla çay içerek taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Atabay, sorunlara en kısa zamanda çözüm üretileceğinin sözünü verdi.

Başkan Atabay vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin sonrasında belediye ekiplerince çalışmaların sürdüğü Fevzipaşa Mahallesi sahil kesimine gitti. Burada bulunan çalışmaları inceleyen Başkan Atabay, "2021 yılında Fevzipaşa Mahallesi sahil kesiminde başlattığımız kaçak yapıların yıkım çalışması sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bin 500 metre uzunluğunda plajı vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. İşgali sonlandıracağımız bu bölgeyi Didimimize kazandıracağımız için gururluyuz. İnşallah çalışmalarımız en kısa zamanda sonlanacak ve vatandaşlarımız bu uzun plaja kavuşacak. Burada hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.