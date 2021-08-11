Başkan Atabay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde gerçeklesen nezaket ziyaretinde Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim’e yapılacak olan projeler ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, " Genel Başkanımızı genel merkezde ziyaret ettik. Kentimizde başlattığımız ve kısa sürede tamamlayacağımız önemli projelerimizle ilgili bilgi verip, istişarede bulunduk. 2022 yaz sezonu başlangıcında bitireceğimiz projelerimizin açılışlarını yapmak üzere kendilerinden söz aldık" ifadelerine yer verdi.