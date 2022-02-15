Başkan Atabay, “Kaçak yapıların yıkımıyla bir buçuk kilometre uzunluğunda sahil Didim’e kazandırılacak”

Didim Belediyesi tarafından Fevzipaşa Mahallesi sahil kesiminde gerçekleştirilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çalışmaların tamamlanmasıyla bin 500 metre uzunluğunda plajın vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nin sahil kesiminde 2021 yılında başlatılan kaçak yapıların yıkım çalışması sürüyor. 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında plajın bir kısmının vatandaşların kullanımına açıldığı bölgede usulsüz şekilde işgalde bulunan özel işletmelere ve şahıslara ait yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Didim Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında binaların yıkımı, bölgenin temizliği ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. 2022 yılı turizm sezonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında dev bir alanın daha Didim’e kazandırılması amaçlanıyor.

“Kazanan Didim ve Didimliler olacak”

Sabahın erken saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi’ne giderek yıkım bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Atabay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Atabay, "Fevzipaşa Mahallesi’nin eşsiz sahilinde geçtiğimiz sene kaçak yapıların yıkım çalışmasını başlattık. Usulsüz şekilde yapılan ve sahili işgal eden bu yapıların yıkımıyla plajın bir kısmını Didim’e kazandırdık. Belediye ekiplerimizde hava şartlarındaki olumsuzluğun sona ermesiyle tekrar buraya geldi ve yıkıma start verdi. İnşallah 2022 yılı turizm sezonuna bölgeyi Didim’e kazandıracağız. Burada kaçak şekilde yapılan yapılar Didim’in kaybıydı. Bizler bu usulsüzlüğün önüne geçmek için adımı attık ve denize sıfır, bin 500 metre uzunluğunda, 25 bin metrekare büyüklüğündeki alanının Didimlilere kazandırması amacıyla çalışmaları başlattık. Burada gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaları sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Didim için çalışmaya devam edeceğiz, kazanan Didim ve Didimliler olacak" dedi.