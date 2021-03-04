Başkan Atabay genç tekvandocularla görüştü

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay belediye himayesinde antrenmanlarını sürdüren Didim Genç Tekvando Takımı’nı ziyaret etti.

Didim’de deniz, hava ve kara sporlarının gelişmesi, dünya standartlarında tesislerle başarılı sporcuların yetişmesi için belediyenin çalışmaları devam ediyor. Belediyenin himayesinde antrenmanlarını sürdüren Didim Genç Tekvando Takımı’na ziyaret gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, genç tekvandocularla bir araya geldi. Ziyarette sporcuların ihtiyacı olan ekipmanları gençlere dağıtarak fiziksel ve manevi desteklerde bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Gençlerin spora yönelmesi, sporun her türlü alanıyla ilgilenmesi için gerekli altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekvandocu genç çocuklarımızın başarıları için maddi-manevi yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimize hayat boyu başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.