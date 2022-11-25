Başkan Atabay Didimli gençler ile buluşacak

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, DİGEM’de düzenlenecek etkinlikte ilçede yaşayan gençler ile bir araya gelecek.

Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yürüttüğü çalışmalar ile ilçede yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet ulaştıran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimli gençler ile DİGEM’de buluşacak. 26 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da düzenlenecek etkinlikte Başkan Atabay, gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek muhabbet edecek.

Başkan Atabay, ilçede yaşayan, Didim’in geleceği olacak olan tüm gençleri buluşmaya davet ederek, "Didim’imiz yarını olacak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Yarın da bu gençlerimiz ile buluşarak onların sorunlarını ve Didim’i masaya yatıracağız. Bu büyük buluşmaya tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.