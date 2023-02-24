Başkan Atabay, Didim’deki depremzedeler ile görüştü

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremlerin ardından Didim’de gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber olurken, Adıyaman ile eşleşen Aydın’a binlerce depremzede getirilerek kamu kurumlarının misafirhanelerine, yurtlara , otellere, ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

11 ilde büyük yıkıma yol açan depremden etkilenerek Aydın’ın Didim ilçesine gelen depremzedeleri kaldıkları 5 otelde ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak depremzedelerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin yaralarını birlikte saracaklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızı konakladıkları otelde ziyaret ettik. Bu zorlu süreci beraber atlatacağız” ifade etti.