Başkan Atabay, Didim’deki çalışmaları denetledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Didim Belediyesi ekipleri, ilçemizin Yalıköy Mahallesi’nde park ve yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Didim Belediyesi’ne bağlı 15 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yalıköy’de park düzenleme, pazar yeri çevre düzenlemesi ve sağlık ocağı parke taşı döşemesi işlemi sürdürüyor. Bunların yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede kaldırım yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizde sürdürülmekte olan faaliyetlerimizi titizlikle takip ediyoruz. Yalıköy mahallemizde devam eden yol ve park çalışmalarını yerinde inceledik. Yakın zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.