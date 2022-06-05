Başkan Atabay, Didim’de sınava giren öğrencileri unutmadı

Didim Belediyesi, LGS Sınavı’na girecek binlerce Didimli öğrenci için sınavın yapıldığı okulların önlerinde su ve kek dağıttı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Didim’de bulunan okullarda da bugün gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce Didimli öğrenciye destek Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan geldi. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile, Didim genelinde LGS Sınavı’nın gerçekleştirildiği okulların önlerinde kek ve su dağıttı. Sınav öncesinde Didim Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda ihtiyaçlarını gideren öğrenciler, Başkan Atabay’a teşekkür etti.