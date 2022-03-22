Başkan Atabay, Didim Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Didim Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri için kahvaltı düzenledi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kahvaltıya katılan vatandaşlara hediye dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programı ile Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutladı. Barış Kafe 1’de düzenlenen kahvaltı etkinliğine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şenay Polatır, Kadın Konuk Evleri ve Huzurevleri Şube Müdürü Refik Taşkır ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri katıldı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri, programda gönüllerince eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan hediyeleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerine dağıtan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Tüm büyüklerimize uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Şahsım başta olmak üzere, arkadaşlarım ve çalışanlarım adına da tüm büyüklerimizin haftasını kutluyor, sevgilerimi iletiyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da sizlere selamlarını iletti. Siz çınarlarımız iyi ki varsınız. Bizler sizler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Huzurevi sakinleri, hazırladıkları tabloyu Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a hediye ederek hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.