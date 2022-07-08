Başkan Atabay, Didim Belediyespor yönetimiyle bir araya geldi

Didim Belediyespor Kulübü Başkanı Murat Küçüker ve yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve hayata geçirdiği projeler ile adından tüm Türkiye’de söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "İyi Yaşam Kenti Didim" sloganı doğrultusunda 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçmişte başarılarıyla dikkat çeken, geçtiğimiz günlerde yönetiminde yenilemeye gidilen Didim Belediyespor’un çiçeği burnunda başkanı Murat Küçüker ve kulübün yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti. Altınkum Mahallesi’nde bulunan Didim Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ziyarette kulüp yönetimi, çalışmaları ve Didim Belediyespor’un güncel durumu hakkında Başkan Atabay’a bilgi verdi. Kulüp yönetimi aynı zamanda Başkan Atabay’a isminin yazılı olduğu formayı da hediye etti.

Gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, spor ve sporculara yönelik desteklerinin süreceğini söyledi. Didim Belediyespor’un yeni yönetimine inancının tam olduğunu belirten Başkan Atabay; "Başarı sadece şampiyon olmak değil, başarı lazım ama neye göre kime göre başarı? Altyapıdan bir sporcuyu ileriye taşıyabiliyor muyuz? Yerine yenileri geliyor mu? Önemli olan bu, çocuklarımıza bu anlamda aidiyet duygusu vermemiz lazım. Her branşta çocukların eğitim almaları önemli. Gördüğüm kadarıyla Murat Başkanın öncülüğünde güzel bir yönetim kurulmuş, bu birliktelik kulübümüzde görülebiliyor. Bu anlamda kulüplerde bir kültür vardır, sizlerin de bu kültürü oluşturacağınıza inanıyorum" dedi.

Didim’de çocukların ve gençlerin spor yapabilecekleri bir spor kompleksi yapmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Atabay; “Tesislerimizi yapmak bizim görevimiz; görevimize devam edersek en büyük hayalimiz bu fakat bu tesislerin boş kalmaması lazım, içini doldurmak lazım. Bu anlamda bu yönetim bizlere şevk veriyor. Bizler şahsi branşlara destek veriyoruz. Futbolda da bir zihniyet devrimi şart. Birlikteliği bozmazsak bu ruh devam eder yapılan işler geleceğe miras kalır" diye konuştu.