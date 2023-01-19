Başkan Atabay: “Dev altyapı yatırımları en kısa sürede tamamlanacak”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin koordineli çalışmaları sonucu ilçeye yapılacak 144 milyon TL değerindeki altyapı yatırımlarında çalışmalara başlanırken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Dev altyapı yatırımları en kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın koordineli çalışmaları sonucunda, ilçeye 144 milyon TL değerinde yapılan altyapı yatırımında çalışmalar başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında yürütülen Akbük altyapı çalışmaları çerçevesinde ise Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinde kanalizasyon çalışmalarına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Akbük’de Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerine kanalizasyon altyapı çalışmaları başlattı. Didim’de iki büyük mahallede başlatılan kanalizasyon altyapı çalışmalarına yaklaşık 144 milyon liralık kaynak ayrıldı. Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinde toplam 57 bin 500 metrelik kanalizasyon, terfi ve iletim hattı yapılacak, dört adet de terfi merkezi inşa edilirken, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. Kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmalarla birlikte Akbük kanalizasyon sistemi devreye alınacak.

“Büyükşehir ile birlikte tertemiz Akbük’ü kazandıracağız”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde altyapı kanalizasyon çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından iki büyük mahallemizde yapılan dev altyapı yatırımlarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Buradan Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese Didim halkı adına teşekkür ediyorum. Kanalizasyon çalışmalarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz üst yapı çalışmalarıyla birlikte tertemiz bir Akbük kazandıracağız” ifadelerini kullandı.