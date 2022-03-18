Başkan Atabay, CHP’li kadınların eğitimine katıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü tarafından Akbük’te düzenlenen "Güvenli yurttaş, güvenli gelecek" etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Kadın Kolları örgütü, pandemi nedeniyle ara verdiği eğitimlere tekrar başladı. Uzun aranın ardından tekrar başlanan eğitimlerin ilki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitim etkinliğine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Aydın İl Kadın Kolları Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Kadın Kolları Örgütü üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

"Güvenli yurttaş, güvenli gelecek" başlığı ile düzenlenen etkinlikte ’10 soruda aile destekleri sigortası’ adı altında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından yürütülen Aile Destekleri Sigortası programı hakkında eğitim verildi.

Etkinliği düzenleyen CHP Didim İlçe Kadın Kolları Örgütü’ne ve desteklerinden dolayı CHP Aydın İl Kadın Kolları Örgütü’ne teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, eğitimde gerekli düzenlemenin yapılması ile Türkiye’de birçok şeyin değişeceğine inandığını söyledi. Başkan Atabay, "Genel Başkanımız zaman zaman yaptığı konuşmalarda konuyu eğitime getirerek gerçekten içimi rahatlatan, ileriye umutla bakmamı sağlayan söylemler kullanıyor. Eminim partimiz iktidara geldiğinde yapılacak ilk 3 işten bir tanesi eğitim sisteminin iyileştirilmesi olacaktır. Bunu ümitle bekliyorum, bu iyileştirme ile ülkemizde çoğu şeyin temelinden değişeceğini düşünüyorum. Eğitim olmadan maalesef hiçbir şey olmuyor. İnşallah Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde bunu başaracağız" dedi.

Eğitim etkinliğine katılan kadınlar, yatırımları ve çalışmaları nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür etti.