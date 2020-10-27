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Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi
BAŞKAN ATABAY, ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ
AYDIN 27.10.2020, 18:14
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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve Yusuf Deveci Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hisar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi. Devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Atabay, Didim’in sağlıklı ve modern ulaşım ağlarına kavuşması için çalışmalarımızı tüm hızıyla gerçekleştireceğiz” dedi.
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