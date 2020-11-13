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Başkan Atabay Akbükliler ile bir araya geldi

BAŞKAN ATABAY AKBÜKLİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

AYDIN 13.11.2020, 17:44
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Başkan Atabay Akbükliler ile bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Akbük’te vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Cuma günü mesaisine Akbük’de başlayan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde denetleyerek bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atabay, Akbük sokaklarında dolaştı. Esnafa hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Atabay, halkın talep ve önerilerini dinleyerek şikayetleri not aldı.

Her Cuma mesaisine Başkan Yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Akbük’de başlayacağını belirten Başkan Atabay, Akbük’deki çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti.
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