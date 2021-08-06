Başkan Atabay: “Akbük için yangın tehlikesi gözükmüyor”

AYDIN (İHA) Milas’a bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan orman yangınının Akbük’e sıçrama tehlikesinin olmadığını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, vatandaşların resmi açıklamalar dışında yazılanlara itibar etmemesini istedi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile daha geniş alana yayılan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, yangının Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’ne sıçramaması için de yoğun çaba sarf edildi. Bölgedeki yangının kontrol altına alınması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Didim Belediyesi ekipleri de yoğun çaba sarf ederken, Dedim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yaptığı açıklama ile vatandaşları endişeye kapılmamaları konusunda uyardı.

Kıyıkışlacık’taki yangının Akbük’e sıçrama tehlikesinin olmadığını ifade eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Değerli Didimliler, öncelikle ricamız sakinliğimizi lütfen koruyalım, endişeye kapılmayalım. Akbük için herhangi bir yangın tehlikesi görünmüyor. Kıyıkışlacık bölgesinde ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Hem yangın bölgesindeki sorumluluğumuzu, hem de kentimizin korunması için görevimizi yapmaya devam ediyoruz. En önemlisi, halkımızı doğru ve zamanında bilgilendirmek için çalışıyoruz. Resmi açıklamalar dışında yazılanlara itibar etmemenizi önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.