Başkan Atabay 3 yıllık çalışmalarını Didimlilere anlattı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2019 Yerel Seçimleri’nin üçüncü yıl dönümünde ’3. Hizmet Yılı Sunumu’ ile vatandaşlarla buluştu.

2019 yılında düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bir kez daha göreve gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, seçimin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen ’3. Hizmet Yılı Sunumu’ etkinliği ile 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları anlattı. Yapım çalışmaları devam eden ve Haziran ayında açılması planlanan Didim Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın ailesinin yanı sıra Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, CHP Aydın İl Başkan Yardımcıları Okan Kılıç, Serkan Doğan ve Dilaver Demir, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan Başkan Atabay ve protokol üyeleri, hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nın söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamını Didimlilere ileterek konuşmasına başlayan Başkan Atabay, Didim’in 3 yılda geçirdiği değişimin Türkiye’de örnek gösterildiğini belirterek çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtti. Başkan Atabay, "Belediyemizi öyle bir hale getirdik ki, parke taşımızdan beton santralinde ürettiğimiz betona, çiçeklerimizden tıbbı ve aromatik bitkilerimize, personelimizin birçoğunun üzerinde giydiği tişörtlere, pazarda taşıdığı çantaya kadar, şehre diktiğimiz çiçekleri kendi tesislerimizde üreten bir belediyeyiz. İlçemiz sınırları içinde 2019’dan bu yana 332 bin 536 metrekare parke yol yapmışız. 61 bin metrekareye yakın kaldırım yapmışız. 138 bin metrekare bordür yapmışız. 4 bin 400 metrekare civarında beton yol yapmışız" dedi.

Didim’in ilk Muhtarı Mustafa Kabadayı’nın adını taşıyan parkın ile Didim’in girişinde vatandaşları karşılayan Atatürk Kavşağı’nın da aralarında bulunduğu 15 bin 518 metrekare park ve yeşil alanın yalnızca 3 yılda Didim’e kazandırıldığını söyleyen Başkan Atabay, Ali Rıza Efendi Parkı ve Patiköy için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Didim Belediyesi tarafından işletilen Barış Kafe 4 ile Mavi Mandalya Balık Restaraunt’un yanı sıra Didim Sanat Sokağı gibi hizmetin Didimliler ile buluşturulduğunu söyleyen Başkan Atabay, Didim’i her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarının süreceğini söyledi. Başkan Atabay, "Didim Sanat Sokağı ile Altınkum’da yazarlara, şairlere ve sanatçılara küçük de olsa bir nokta oluşturduk. Altınkum’da bunu yaptık. Orada kendisini sanata adamış olan insanlara destek olun, moral verin. Bir şekilde onları desteklemiş olursunuz. Güzel şirin bir yer oldu. Muhtar evleriyle ilgili söz vermiştik. Fiziki anlamda durumu iyi olmayan muhtar evlerini komple değiştirdik. Eski Balıkçılar Çarşısı’nı yıkarak, yeni ve modern bir çarşı inşa ettik" diye konuştu.

Türkiye’de veganlara yönelik festival düzenleyen ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, VegFest’in 4’üncü kez 20-21-22 Mayıs tarihlerinde bir kez daha vatandaşlar ile buluşacağını müjdeledi. Son düzenlenen festivale 200 bin kişinin katıldığını hatırlatan Başkan Atabay, bu yıl katılımın katlanacağını beklediklerini belirtti.

Didim Lavanta Festivali’nin de bu yıl bir kez daha gerçekleştirileceği söyleyen Başkan Atabay, Yöresel Dernekler ve Zeytin Festivali ile de Didim’e değer kattıklarını söyledi.

"Didim’i hak ettiği noktaya taşımak için çalışıyoruz"

Didim Amfitiyatro’da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Atabay, "Bu sene Haziran’ın ikinci haftasında hep beraber açacağız. İyi bir açılış yapmak istiyoruz. Genel Başkanımız söz verdi gelecek. Çok önemli bir sanatçımız gelecek. Sürpriz olsun, söylemiyorum. Didim’e, sanata, müziğe yakışır, çok kaliteli, seviyeli bir açılış yapacağız. Arkasından da programlar gelecek. Orayı hem profesyonelce hem de halk konserleri için kullanacağız. Organizatörlerle görüşüyoruz. Bazı günleri onlara satacağız bazı günleri kendimiz alacağız. Bütün Türkiye’de bilet satılacak. Bizim gayemiz oradan 3 kuruş 5 kuruş para kazanmak değil. Burası bizim ilçemizi kademe kademe yukarı taşıyacak. Bir sanat ve kültür kenti olmamıza katkı sağlayacak. Çok güzel projelerimiz var. Onlara da devam edeceğiz. Bize olan güveninizi hiçbir zaman suistimal etmeyeceğiz" dedi.

Sunumun sonunda katılımcılar ile birebir ilgilenen Başkan Atabay, vatandaşların taleplerini de dinledi. Başkan Atabay, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.