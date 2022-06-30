Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda konuşma yapan, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan üyelerin ve sorumluk sahasının sorunlarını dile getirdi.

Şurada söz alan Başkan Arslan, “Bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için (eskiden Arsa Ofisi marifetiyle yapılan kamulaştırma gibi) TOKİ veya benzer yetkilere sahip bir kurum marifetiyle oluşturulacak sanayi parsellerinin yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun maliyetle satılmasını talep ediyoruz. Çözüm önerisini “Yerel yönetimlerin imar uygulamalarında sanayi ticaret alanı ile konut alanı dengesi gözetilmektedir” konusunda

belediyeler tarafından yapılan 1/1000 ve 1/5000’ lik İmar Planları konut alanı ağırlıklı yapılmaktadır. Halbuki kentin nüfus yoğunluğu ve ticaret yapısı ile orantılı olarak yeni sanayi ve ticaret alanlarının açılması imar mevzuatında zorunlu kılınmalıdır. Yürürlükte bulunan imar kanununda konut alanları ile sanayi/ticaret alanları arasında bir denge gözetilmemiştir. Belediyeler ve Yerel İdari Kurumlar tarafından sanayi ve ticaret alanları önceden tespit edilmeli, altyapısı tamamlanmalı ve yer talebinde bulunan sanayiciye/işletmeciye uygun bir ücret karşılığında tahsis edilmeli veya kiralanmalıdır. Üretim ve istihdam oluşturacak girişimcileri mağdur etmeden arazi tahsislerini yapmak zorundayız” dedi.

“İşletmelerin İmar Barışı sorunları devam etmektedir”

İmar Barışı’ndan yararlanamayan işletmelerin sorunları devam etmekte olduğunu ifade eden Başkan Arslan, “İmar Barışı yürürlüğe girmeden çok önce yapılmış ve halen faal olan işletmelerin üzerinde bulunduğu ve tapu kayıtlarında tarım arazisi gözüken, gerçekte tarım vasfını yitirmiş yerlerin de İmar Barışı içine alınmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması istenmektedir” açıklamasında bulundu.

“İnşaat maliyetleri artıyor”

Başkan Arslan, 1/A grubu maden ocaklarıyla ilgili ruhsat alınamamasının bölgede inşaat maliyetlerini arttırdığını belirterek, “1/A grubu ruhsat talepleri konusunda sürekli olarak olumsuz görüş bildirildiğinden bölgemizde bu malzemeler ile ilgili maden ruhsatı alınamamaktadır. Halbuki söz konusu alanlar, içinde çakıl ve kumdan başka bir şey olmayan arazilerdir. Yerinde yapılacak bir komisyon incelemesi ile Müdürlüğün bu keyfiyetine son verilmelidir. Ayrıca 1/A grubu ruhsat faaliyetleri dahilinde kum ve çakıl alındıktan sonra ruhsat sahibi tarafından toprağın ıslahı yapılarak alan tarıma elverişli hale getirilmektedir. Bu büyük bir avantajdır. Çay yatakları için verilen ruhsatlar da ise; yine malzemeler alındıktan sonra çay ve dere içindeki alüvyonlar temizlenmekte, sel ve taşkınlar engellenmektedir. Böylece devlet ocak ruhsatıyla ilgili vergi ve harcı tahsil ederken ek bir masraf yapmadan çay ve derelerin ıslahını, temizlenmesini de sağlamış olmaktadır. Sonuç itibariyle; bölgedeki inşaat ve yapı sektörünün ihtiyacı olan malzemeler ile ilgili ocak ruhsatlarının önündeki keyfi engellerin kaldırılması ve sektörün önünün açılması talep edilmektedir” dedi.

Başkan Arslan, diğer konu başlıklı sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı 19 maddelik sorunlar dosyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay‘a ve bakanlara takdim etti.