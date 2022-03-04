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Başhekim Tetik, gazetecileri bilgilendirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi (NDH) yönetimi Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hastane ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

AYDIN 04.03.2022, 07:29
Başhekim Tetik, gazetecileri bilgilendirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi (NDH) yönetimi Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hastane ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başhekim Uzm. Dr.Engin Tetik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Selmin Volaka, Nazillili Gazeteciler Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde Cemiyet Başkanı Ümit Özmen başta olmak üzere cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve üye gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Aydın’ın en donanımlı ve en iyi hizmet veren hastanesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Başhekim Tetik, “Sürekli sahada olmaya çalışarak vatandaşların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz” dedi.

Göreve gelmelerinin hemen ardından başgösteren pandemi sürecini en hafif şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirten Başhekim Tetik, “Öncelikle sizlere cemiyet binanızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sizlerle birlikte çalışmaktan ve hastanemizi halkımıza en iyi şekilde durmanızdan ve eksiklerimizle ilgili bizlere yol göstermenizden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Pandemi gerçekten tüm şiddeti ile değil azalarak da olsa devam ediyor. Servis ve yoğun bakım hizmetimizde aşı servisi ile beraber 3 servisimiz Covid hastalarına hizmet veriyor. Nazilli Devlet Hastanesi olarak sadece Nazilli değil çevredeki ilçelerimize de neredeyse ilin üçte birlik havzasına ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz” dedi.

“İyi planlamayla bir buçuk yılda hizmetleri artırdık”

Başhekim Tetik, 2020 yılı temmuz ayında göreve geldiklerini ifade ederek: “İlk işimiz hastane ile ilgili altyapı planlamasını yaptık. Önceliğimiz yoğun bakım yatak seviyesini ve yatak sayılarını artırmak oldu. İkincisi anjiyo kurmaktı. Ayrıca hastanenin diğer ihtiyaçlarını gidermek, uzman hekim sayısını artırmak vardı. Zaten 2013 yılında yapılmış ilin en temiz, en düzenli, en donanımlı hastanesini çok daha iyi noktaya getirmek için göreve geldik. Hızlıca bu kültürde öncelikle müdürlüğümüz ve bakanlığımızla çalışmalar yaptık. Daha sonra da mali kalemler açısından bağış kültüründe “neler yapabiliriz?” noktasında sahaya çıktık. 20 yataklı bir yoğun bakım projesi çizdik. Sonrasında burası için bağış kültürüyle alakalı birkaç ziyaretimiz oldu. 20 yataklı yoğun bakımımızı düzey 2 dediğimiz çok daha efektif, çok daha komplike hastaları takip etmesi bakımından biraz daha yatırım yapmamız gerekti. Bu yoğun panel sistemi havalandırma sisteminin maliyeti yaklaşık 2 milyon TL’ye kadar gidebiliyordu. Bunun için Uğur Soğutma A.Ş.’yle görüşmeler yaptık. Özellikle AK Parti milletvekilleri ve yöneticileri ile İl Sağlık Müdürümüz Dr.Osman Açıkgöz’ün büyük destekleri oldu. Biz ilk görüşmemizde olumlu yanıt aldık ve 20 yataklı yoğun bakım ünitemizin projesini tamamlamak bize nasip oldu. Uğur Soğutma A.Ş.’nin büyük desteği ile projede yüzde 60’lara geldik. 1 milyon Euro’nun üzerindeki bağış, hastanemiz ve bölgemiz için çok güçlü bir bağış. Bu bağışın sadece maddi bir değeri yok. Manevi olarak da çok güçlü. Artık Nazilli’de hastanemize kalp krizi ile gelen hiçbir hasta sevk zincirini yaşamayacak. Bir üst katta hayalimiz inşallah Nisan ayı içerisinde diyorum ama bununla ilgili bir tarih vermemiz zor. İnşallah bahar sonrasında anjiyo merkeziyle ilçemizi buluşturacağız. Bu bizim için çok büyük mutluluk kaynağı” dedi.

“200’e ulaşan bağışçımızla hastanemize 35 milyonluk destek geldi”

Sadece projelerinin bu kadarla sınırlı kalmadığını, bağış kültürünün gelişmesi sayesinde 130 kalem tıbbi cihaz desteği geldiğini de ifade eden Başhekim Tetik, “Bağış kültürünü sizlerin desteği ile yaptığımız işleri duyurmamızın sonucunda yaklaşık 130 kaleme varan tıbbı cihaz desteği aldık. Yine yaklaşık 30 kaleme yakın da ek duvar, tadilat bağışları aldık. Bununla birlikte yeni çalışma alanları açtık. İl Müdürümüzün ve Bakanlığımızın desteği ile hastanemizdeki 222 odanın tamamına refakatçi koltuğu kazandırdık. Estetik dokunuşlarla diyaliz merkezimizi renklendirdik. Acilimiz, yoğun bakımlarımız ve ameliyathanelerimizle Nazilli Devlet Hastanemizde tedavisi yapılacak hiçbir hastamızın müdahalesi gecikmeden yapılıyor. Çünkü bizim için her hasta, tedavi hizmeti bekleyen her vatandaşımız önemli. Vatandaşlarımızın sessiz çığlıkları bizler için çok önemli. Nazilli Devlet Hastanesi olarak tek niyetimiz vatandaşlarımıza hastaneden geciktirmeden düzgün tedavilerini almalarını sağlamak. Biz sessiz çığlıkları duymak istiyoruz. Sahamızda Başhekim yardımcılarımız mutlaka poliklinik turları yapıyorlar. Sadece Başhekimliğe gelip derdini anlatanlar değil, sessizce hiçbir şey söylemeden giden vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bunların sessizce gitmeleri bizlerin içini acıtıyor. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Dertlere deva olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de güzel işler yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık alanındaki hizmetlerden ve bağış kültürünün oluşması amacıyla verdikleri katkılardan dolayı başhekim Tetik ve yönetimine teşekkür eden NGC Başkanı Ümit Özmen, yeni cemiyet binasını tanıtarak ve cemiyet olarak yapılanları anlattı.

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