banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...

Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı

Aydın’ın Kuyucak İlçesi kırsal Başaran Mahallesi’nde ilk defa Bilim Fuarı yapıldı. Fuara katılan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, öğrencilerin hazırladığı bilim projelerine büyük ilgi gösterdi ve öğrencilere teşekkür ederek projelerin devamını istedi.

AYDIN 18.05.2022, 14:09
Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı

Aydın’ın Kuyucak İlçesi kırsal Başaran Mahallesi’nde ilk defa Bilim Fuarı yapıldı. Fuara katılan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, öğrencilerin hazırladığı bilim projelerine büyük ilgi gösterdi ve öğrencilere teşekkür ederek projelerin devamını istedi.

Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi’nde bulunan Başaran Ortaokulu’nda ilk defa Bilim Fuarı yapıldı. Proje yürütücüsü Tülin Özdemir öncülüğündeki fuarda, 7 danışman öğretmen gözetmeninde 36 öğrenci tarafından hazırlanan 6 araştırma, 8 inceleme ve 6 tasarım olmak üzere toplam 20 proje görücüye çıktı. Okul Müdürü Serkan Eker’in ev sahipliğinde yapılan bilim fuarına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Şube Müdürü Erdinç Akkaya, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç projelerin yanı sıra özellikle sosyal medyanın çocuklar üzerinde etkilerinin anlatıldığı stant büyük ilgi gördü.

Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ve protokolünde katılımıyla kesilen açılış kartelasının ardından projeler tek tek gezilerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi alındı. Son olarak işadamı Ahmet Uluhan’ın desteğiyle yapılan mahallenin ilk kütüphanesinin açılışı ise alkışlar eşliğinde yapıldı.

Okullarında ilk kez Bilim Fuarı yaptıklarını ifade eden Başaran Ortaokulu Müdürü Serkan Eker, “Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Tülin Özdemir öncülüğünde açılışını yaptığımız fuarımızda 36 öğrencimiz 7 danışman öğretmen nezaretinde 6 araştırma, 8 inceleme ve 6 tasarım olmak üzere toplam 20 projemiz sergilenmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Gelecek yıl bu fuarlarımızın geleneksel olarak devam etmesini diliyorum” dedi.

“Bilim, ülkemiz açısından çok önemli”

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında: “Çocuklarımızın hazırlamış olduğu bilim fuarına katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Elbette herkesin bilim insanı olmasını bekleyemeyiz. Fakat hepimizin amatör düzeyde de olsa popüler düzeyde bilimle ilgilenmesi bilimin ülkemiz açısından önemini düşünecek olursak bilime katkıda bulunması açısından mümbit topraklar daha fazla bilim insanı yetiştirir. Bu da ülkenin refahı, ihracatın artması, teknolojinin gelişmesi bu insanların sayısına bağlıdır. Genel olarak kalkınma, sadece ekonomik düzeyde yüksek gelir elde etme değil aynı zamanda insanların bilimle, fenle popüler düzeyde de olsa ilgi düzeyi ile artacaktır. İnsanlarımızın bu anlamda kültür sanat isteklerini ve çabalarını da artıracaktır. Sonuç olarak toplu kalkınmaya olanak sağlanacaktır. İlçemizde de yapılan bu faaliyetlerin sonsuz faydaları olduğuna inanıyorum. Hem bilimin pratik uygulamaları açısından çocukların teorik öğrendiklerini gerçekliğe ne kadar tekabül ettiklerini bizzat görmeleri açısından hem de biz yetişkinlerin göstermiş oldukları bu çabaların sonuçlarını görmemiz açısından bu fuar çok önemlidir” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
parçalı az bulutlu