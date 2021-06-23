Başak Koleji’nden ’İleri Dönüşüm Hareketi’ projesi

Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencilerinin Girişimcilik Dersi öğretmeni Gamze Gür ile birlikte başlattıkları ’İleri Dönüşüm Hareketi’ projesi Aydın ilinde etki oluşturmaya devam ediyor. Kolej, yaklaşık 3 yıldır okul ve il kapsamında ileri dönüşüm üzerine detaylı ve titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, yetiştirilen geleceğin girişimcilerinin kaynaklara saygılı, doğayı koruyan, atık yönetimine hakim olması hedefleniyor.

5.sınıf öğrencilerinin bu projeler kapsamında, ileri dönüşüm yöntemi ile yaptıkları defterleri Başak Koleji Okul Müdürü Ferdi Karakaş ve Girişimcilik Öğretmeni Gamze Gür Aydın ili yöneticilerine ulaştırdılar. İleri dönüşüm manifestosunu ve defteri alan yöneticiler, defteri hazırlayan öğrenciler adına TEMA Vakfı’na 3 adet fidan bağışlayarak Başak koleji öğrencilerinin projesine destek verdiler. Proje kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Girişimcilik Öğretmeni Gamze Gür, “Üç yıldır sürdürdüğümüz projelerle Aydın’da güzel işler ortaya çıkardık. Girişimcilik derslerimiz kapsamında ileri dönüşüm ve katkıları noktasında farkındalığı artırmayı hedefleyerek çalışmalara devam ediyoruz. Bu projemizde de Aydın’ın önemli kurum ve yöneticilerinden destek görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda destekleri için, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Sinan Yılmaz’a, Genel Sekreter Kerem Öden’e, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’a, Şube Müdürleri İsa Ülker ve Cüneyt Karademir’e, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdür Yardımcısı İshak Çelik’e okulumuz adına çok teşekkür ederiz" dedi.