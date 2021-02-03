Başak Koleji öğrencileri sertifikalarını aldı

Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri dönem süresince TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu’ndan aldıkları eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Başak Koleji Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nail Ergün ve Girişimcilik Dersi Öğretmeni Gamze Gür, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN’i ziyaret etti. Ziyarette, Başak Koleji’nin Girişimcilik Eğitimleri kapsamında gerçekleştirdiği ve sürdürdüğü proje çalışmaları üzerinde duruldu. TOBB Aydın Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve üyelerinin de katıldığı görüşmede inovatif ve eleştirel düşünebilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirmenin önemine vurgu yapıldı. İlimizde Girişimcilik eğitimi kapsamında Başak Koleji’nin oluşturduğu etkinin üzerinde duruldu.

Geçtiğimiz dönem süresince TOBB Aydın Genç Girişimciler ekibi, Başak Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerine “Proje Hazırlama - Finansal Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimleri”nde destek olarak öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olmalarını ve çeşitli girişimlerde bulunmalarını sağladı. Bu anlamda eğitimlerinin ilk aşamasını tamamlayan öğrenciler, TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu’ndan sertifikalarını da aldı. Ardından konuyla ilgili kendilerini ziyaret eden Okul Müdürü Nail Ergün ve Girişimcilik Dersi Öğretmeni Gamze Gür, destekleri ve emekleri için kendilerine plaketlerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Nail Ergün yaptığı açıklamada, “Yenilikçi çalışmalar yapmak, uluslararası sahaya çıkmak ve ülkemize katma değer katmak istiyorsak girişimciliğe yönelmemiz gerekiyor. Başak Koleji öğrencilerinin Girişimcilik eğitimi kapsamında aldıkları eğitimlerle çevredeki sorunları, problemleri görmelerini ve gördükleri problemler karşısında çözüm üretmelerini ve bu çözümü bir iş modeli haline getirip, sürdürülebilir bir proje haline getirmelerini hedefliyoruz.” diyerek hem ortaokul hem de lise dersleri kapsamında verdikleri bu eğitimin önemine dikkat çekti.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN de öğrencilerin proje çalışmalarının çok kıymetli olduğunu ve desteklediğini ifade etti.