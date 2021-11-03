Başak Koleji, masa tenisinde bölge ikincisi oldu

Isparta’da yapılan Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası’nda Aydın Başak Koleji Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi Erkek A Takımı Bölge 2. si olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Başak Koleji Masa Tenisi B Takımı ise Bölge 6.sı oldu.

Başak Koleji Masa Tenisi Öğretmeni İsmail Kalfa elde edilen başarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hem okulumuzu, ilimizi, hem de bölgemizi başarıyla temsil eden sporcularımla gurur duyuyorum, gerçekten özverili çalışılan her konuda başarı kaçınılmaz. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası için şimdiden çok heyecanlıyız, bize inanan destek olan tüm okul idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” diyerek duygularını paylaştı.