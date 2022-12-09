Başak Koleji, eğitimin geliştirilmesine destek olacak

Başak Eğitim Hizmetleri ile FABA arasında öğrenci ve velililere eğitim öğretim dahilinde workshoplar, seminerler ve atölyelere yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı. Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Proje Koordinatörü Nazar Acar katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Aydın Başak Koleji’nde gerçekleşti. Protokole göre, Aydın Özel Başak Koleji ve Başak Anadolu Lisesi öğrencilerine, FABA eğitimin geliştirilmesi doğrultusunda öneriler paylaşacak, planlama yaparak uygulayacaktır. FABA ile Başak Koleji arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları yapılacaktır. FABA ile Başak Koleji’nin birlikte gerçekleştirecekleri projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları yapılacaktır.

İmza töreninde konuşan Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın; “Kurumsal işbirliklerimizi eğitim sektöründen gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu protokole göre öğrencilerimizin araştırma ve geliştirme konusunda bilinç oluşturmaları ve bu konuda harekete geçmeleri için gerekli desteği sağlayacağız. Doğa ile olan ilişkimiz insanı insan yapan faktörlerin başında gelir. Bugünün dünyasında doğayla ilişkisi kesilmiş bireylerin bedensel ve ruhsal sağlığı tartışmaya açık hale gelmiştir. Aynı zamanda doğayı doğru tanımamız teknolojik gelişmelerinde ilham kaynağı olması sebebiyle büyük önem arz etmektedir. Mesela günümüzde profesyonel yüzücüler köpek balığı derisini taklit eden bir mayo tasarıma sahiplerdir. Yine benzer bir şekilde radar sistemleri yarasalardan esinlenerek geliştirilmiştir. Bazı bitkilerin daha fazla güneş ışığı alabilmek için hareket edip güneşe doğru dönmesini, bugünün yeni solar enerji panellerinde gözlemlemekteyiz. Bunlar yalnızca birkaç örnektir. Bu anlamda değerli akademisyenlerimizden oluşan FABA derneğiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyor, FABA Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Kırmacı’ya iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mesut Kırmacı ise Başak Eğitim Hizmetleri yaptıkları iş birliği protokolünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.