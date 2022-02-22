Başak Anadolu Lisesi, projesiyle Türkiye dokuzuncusu oldu

Başak Koleji Anadolu Lisesi Clavum Takımı kendi görev ve seviyesinde dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Destination Imagination (Problem Çözme) Ulusal Etkinliği’nde, 284 takım içerisinden dokuzuncu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başak Koleji’nden yapılan açıklamada, “Destination Imagination organizasyonunun, görev programına katılmış olan bir buçuk milyondan fazla genç ve yetişkinin üzerinde olumlu etkisi oldu. Her yaştan öğrenci için hayal gücünden yeniliğe, süreci keşfetme ve kullanma fırsatları oluşturmaktadır. Clavum Takımı, takım çalışması ve problem çözme konusunda becerilerini kanıtlamıştır. Takım, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarının yanı sıra doğaçlama, tiyatro becerileri, yazı, proje yönetimi, iletişim, yenilikçilik, takım çalışması ve topluma hizmet alanlarında çalışmalar yapmasını sağlayan yedi ucu açık görevden biri olan “Scientific” görevinde sunumunu sergilemiştir. Takım öğrencilerimizin bu eşsiz deneyimi için düşünceleri, organizasyonun onlara kattıklarını en iyi şekilde anlatıyor. Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinden, Gülse Temiz: “Birlik olmak, birlikte karar vermek çok güzeldi.”, Sarp Ünal: “Aydınlandığımı hissettim.”, Selim Kerpiçci: “Destination Imagination vizyonumu genişletti.”, Asya Çağdaş: “Farketmek, merak etmek, hayal etmek çok güzeldi.”, Bülent Efe Ergenekon: “Bir anda birçok şeyi düşünebilmeyi öğrendim.” şeklinde ifadeleriyle düşüncelerini bizlerle paylaştı. Takım üyeleri Bülent Efe Ergenekon, Asya Çağdaş, Gülse Temiz, Sarp Ünal, Selim Kerpiçci’yi tebrik ederiz” denildi.