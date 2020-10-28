Bandoda davul çalarak geçen 48 yıl

Kuşadası Belediye bandosunda 48 yıl boyunca davulculuk yapan eski nüfus müdürü Ali Erdem, 78 yaşında emekliye ayrıldı. Kuşadası Nüfus Müdürlüğü’nde katip olarak çalışırken 1972 yılının Haziran ayında Kuşadası Belediye bandosuna davulcu olarak davet edilen ve 48 yılda 12 dönem 9 ayrı belediye başkanı gören Ali Erdem, uzun bir süre hem nüfus müdürlüğü hem de bando davulculuğunu birlikte yürüttü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye bandosuna verdiği katkılar nedeniyle Ali Erdem’e plaket vererek, teşekkür mesajı yayınladı.

1972 yılında devlet memuru olarak nüfus müdürlüğünde çalışmaya başladığını ve aynı yıl içinde de Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosundan davulcu olarak teklif aldığını belirten Ali Erdem, “ 1972 yılında devlet memuru olarak Nüfus Müdürlüğü’nde göreve başladım. Katip olarak sürdürdüğüm görevimde yaklaşık 3 ay sonra belediye bandosundaki davulcu arkadaşımızın ayağı sakatlanınca bandodaki ünlü şef rahmetli Ali Bereket belediye bandosunda çalışır mısın diye yanıma geldi. Davul çaldığımı biliyordu ve gençtim o dönemde. Bende Kaymakam beyden izin alın gelirim dedim. Kaymakam beyden izin alındı ve 1972 yılının Haziran ayında bandoya katıldım. Böylelikle memuriyetin yanında bandoya da başladım. Bando, hepsi yaşça benden çok büyük ağabeylerimden oluşuyordu. Hepsi Kuşadalıydı ve hepsinin ayrı bir mesleği vardı. Terzi, ayakkabıcı, şoför gibi. O zamanlar hali vakti yerinde olanlar sünnet düğünlerini bando eşliğinde yapıyorlardı. Durumu daha düşük olanlar davul zurna ile. Hafta da 2-3 defa sünnet düğününe gidiyorduk. Memuriyetin yanında da bu ekstra sünnetlerden bahşişler ile memuriyetimizin yanında güzel bir gelir elde ettim, neredeyse 1 maaş daha bandodan kazanıyordum o tarihlerde. Bunun yanında Türkiye’nin ilk tatil köyleri Kuşadası’nda kurulmuştu. Fransız tatil köyünde hafta da 3 gün gösteri yapıyorduk. O zaman maaşlarımız çok düşüktü, Belediye başkanı ile yaptığımız anlaşma ile dışarıda yaptığınız tüm işlerin parasını siz alacaksınız, yalnız bayram ve açılışlarda aldığınız aylığa karşılık diye. Yıllarca bu şekilde yürüttük çalışmalarımızı" dedi.

"48 yılda 9 belediye başkanı ile çalıştı"

Emektar bandocu Ali Erdem, 48 yıl boyunca 12 dönem 9 ayrı belediye başkanı ile çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Mercan Küçükağaç, Lütfi Suyolcu, Mehmet Işık, Engin Berberoğlu, Fuat Akdoğan, Esat Altungün, Özer Kayalı ve Ömer Günel gibi belediye başkanlarıyla çalıştım. 12 Eylül ihtilal döneminde gelen Albay Kemal Yıldır da dahil toplam 9 belediye başkanı ile 12 dönem birlikte çalıştım. Güzel anılarım, güzel çalışmalarımız oldu. Son dönemde 24 kişi aktif olarak çalışmakta, genç arkadaşlarımızı yetişmesi için yanımıza aldık. Daha önceleri ise 16-17 kişi ile birlikte çalışıyorduk. Şuan oldukça iyi gidiyor bando, yanına orkestrada eklendi işler gayet güzel yürüyor. Bende 48 yılımı doldurdum ve yaşımda 78 oldu artık bırakmanın zamanı geldi noktalayayım dedim ve emekliye ayrıldım. Devlet memurlarının maaşları malum düşük, dürüst ve rüşvetsiz çalışmak içinde çok çalışmak lazım. Ben yaklaşık 20-30 sene 7-8 ayrı işte çalıştım. Katiplik, bando, Türk Hava Kurumu’nda 25 sene çalıştım, kurban derisi topladım, kendi mesleğimiz fırıncılık olduğu için ramazan aylarında pide yaptım, plajda çalıştım, son yıllarda nüfus müdürlüğüne nikah kıyma yetkisi geldi ve ondan sonra da çevremden çok talep olduğu için nikahta kıydım. Anlayacağınız yıllarca pek çok işte çalıştım “

"Bir çok ünlü ile tanıştı"

48 yıl boyunca çok güzel günler geçirdiklerini ve bir çok ünlü kişiyle tanıştığını belirten Ali Erdem, “ O yıllarda Cuma akşamları mesai bitince bayrak indirip, Pazar günü yeniliyorduk. Birgün hiç unutmuyorum Pazar günü plajda çalışıyorum o dönem ek iş olarak yapıyorum o işi, tören var bayrak yenileyeceğiz, kıyafetlerimi değiştirmek için kaymakamlığa gittim. Sabah saatlerinde orada nöbet tutan polis memuru var, onunla selamlaştık beni tanıyor tabi, dışarıdan hafta sonu giremezsin oraya neyse kıyafetlerimi değiştirdim görevimi yaptım ve tekrar plaja geri döndüm. Daha sonra bir toplantı daha vardı öğlen saatinde tekrar kaymakamlığa kıyafet değiştirmeye gittim, çantamı aldım çıktım. Daha sonra görevimi yapıp tekrar kıyafetlerimi değiştirip plaja döndüm. Akşam saatlerinde ise yine tekrar bayrak çekeceğiz tören var ben yine üzerimi değiştirmeye gittim ve töreni gerçekleştirdik. Daha sonra saat 7 civarında nikah kıyacaktım. Onun için hazırlandım ve giderken tekrar polis memuru ile karşılaştık ve bana dedi ki sabah bandocu, öğlen çantalı memur, akşam nikah kıyıyorsun bir de plaja gidiyorsun dedi ve güldü sen bugün 5 ayrı kılığa girdin be abi dedi, ben de bir çok iş yapabiliyorum çok renkli adamım dedim. O polis memurun söyledikleri tepkisi çok hoşuma gitmişti. Böyle bir çok anım oldu yıllar içinde, Fransız tatil köyünde Orhan Gencebay ile bir diyalogumuz olmuştu ve bizi çok beğendiğini söyleyip adres vermişti, elinden gelen yardımı yapacağını ve bu işi bırakmamamız gerektiğini tembihlemişti “ diye konuştu.

"Başkan Günel’den plaket ve teşekkür"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosuna 48 yıl boyunca verdiği katkıların ardından emekliye ayrılan Ali Erdem’i makamında kabul etti. Erdem’e teşekkür plaketi veren Başkan Günel, “ Ali Erdem, belediyemizin yarım asırdan fazladır faaliyette olan efsane bandosuna 48 yıl boyunca hizmet davulcu olarak hizmet veren ve son dönemde de şefliğini yapan Sevgili büyüğümüz Ali Erdem de tıpkı bandomuz gibi Kuşadamızın efsaneleri arasına girmiştir. Kuşadası Belediyesi ailesinde birlikte çalışmış olmaktan onur duyduğum Ali Erdem’e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum “ dedi.