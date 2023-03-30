Baltaköy ve Tepeköy’de vatandaşlar bilgilendirildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Baltaköy ve Tepeköy Mahallerinde vatandaşlar motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Baltaköy ve Tepeköy mahallelerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceği öğrenildi.