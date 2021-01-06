Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde balkondan atlamak isteyen genç kadın yakınları tarafından son anda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokaktaki apartmanda yaşayan S.B isimli genç kadın balkondan atlamak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Genç kadının balkondan atlaması yakınları tarafından önlendi. Güçlükle apartmandan indirilen S.B. tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.