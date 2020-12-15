Balkonda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı. Korkan kedi kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Aydın’ın Efeler İlçesi’nde dün akşam 22.55 saatlerinde 2014. sokakta bulunan bir apartmanının birinci kat balkonunda mahsur kalan kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri, polis ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun ait olduğu dairede oturan kimse olmaması üzerine kediyi kurtarmak için balkona merdiven yardımıyla tırmandı. Çalışmalar esnasında çıkan gürültülerden korkan kedi, apartman altında bulunan dükkanın reklam panosunun üzerinden kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Hayvan sever vatandaş, kedinin yavruları olduğunu ve 5 gündür orada mahsur kaldığını ifade etti. Beş gün boyunca balkondan yem sarkıtarak beslediğini belirten yardımsever kadın, kedinin kaçmasına üzüldü. İtfaiye ekipleri, kedinin barınabilmesi için koli içerisinde minder ve kedinin yemesi için yem bıraktı.