Balıkçılar “Vira Bismillah” dedi, denetimler sıkılaştı

1 Eylül’de balık avı yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denizlere açılırken, balık hallerinde ve karaya çıkış noktalarında denetimler de sıkılaştı.

Av sezonun açılması ile birlikte Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de balıkçılar yoğun bir sezona girerken, Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde balık hallerinde ve karaya çıkış noktalarında denetimler sıklaştırıldı. Bu çerçevede harekete geçen ekipler denetimlere özellikle balıkların boyu ve avlanması yasak ürünler ile teknelerin evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ise bir tekneye evrak eksikliğinden idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde balıkçılara balık boyları ve avlanması yasak ürünler hakkında da eğitim verirken, sürdürülebilir avcılığın önemi için hamsinin 9 cm, istavritin 13 cm, palamutun 25 cm ve lüferin 18 cm olması gerektiği vurgulandı.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan paylaşımda ise “Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce karaya çıkış noktalarında ve balıkçı halinde denetimler yapılarak, balık boy ve avlanması yasak ürünler hakkında eğitimler gerçekleştirildi” ifadesi yer aldı.