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Balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaşın yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti
Aydın’ın Didim ilçesinde açık denizde bulunan balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
AYDIN 24.12.2021, 13:54
Aydın’ın Didim ilçesinde açık denizde bulunan balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Didim ilçesi açıklarında bulunan balıkçı teknesinde bir şahsın rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler balıkçı teknesinde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Kıyıda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.