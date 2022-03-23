“Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” etkinliği Nazilli’de gerçekleştirildi

“Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum” etkinliği kapsamında Aydın’ın Nazilli ilçesinde öğrencilere 700 adet balık ekmek dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün önderliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik Nazilli İlçesi Şehitler Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencilerine, Su Ürünleri ve Su Ürünlerinin faydaları anlatılarak çocukların su ürünlerini tanımaları sağlanırken, su ürünlerinin beslenmede ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinin ardından 700 Adet balık ekmek dağıtımı yapılarak öğrenciler ile buluşturuldu.