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BAL Ligi 9. Bölge 3. Grup’ta şampiyon Efeler 09 SFK oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup’ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği İzmir ekibi Kemalpaşaspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. 3.Lig’e yükselme Play-Off maçlarına gitmeye hak kazanan yeşil-beyazlılar taraftarına bayram yaşatırken, Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay, rakiplerine Eşin Grup Sökespor tarafından teşvik primi dağıtıldığı iddiasında bulundu.

AYDIN 10.04.2022, 18:26
BAL Ligi 9. Bölge 3. Grup’ta şampiyon Efeler 09 SFK oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup’ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği İzmir ekibi Kemalpaşaspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. 3.Lig’e yükselme Play-Off maçlarına gitmeye hak kazanan yeşil-beyazlılar taraftarına bayram yaşatırken, Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay, rakiplerine Eşin Grup Sökespor tarafından teşvik primi dağıtıldığı iddiasında bulundu.

TFF BAL 9. Bölge 3. Grup’ta son haftaya lider giren Efeler 09 SFK, ligin son haftasında lider Efeler 09 SFK sahasında ligden düşmesi kesinleşen İzmir ekibi Kemalpaşa Spor’u ağırladı. Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısını Efeler 09 SFK, 10 ve 31’inci dakikalarda İshak’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar ikinci yarıda 89’uncu dakikada Muhammed Emir’in golü ile farkı 3’e çıkardı. Bu sonuçla puanını 37’ye yükselten Efeler 09 SFK grubunu şampiyon olarak tamamladı. 3. Lig’e yükselme Play-Off maçlarına gitmeye hak kazanan yeşil beyazlılar maç sonunda taraftarıyla büyük sevinç yaşadı. Maçı protokolden takip eden Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay şampiyon olan takımını kutladı.

Başkan Atay’dan teşvik prim iddiası

Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay maç öncesi yaptığı açıklamada Efeler 09 SFK’nın rakiplerine Eşin Grup Sökespor tarafından teşvik primi dağıtıldığı iddiasında bulundu. Sökespor yönetimi ve isim sponsoru tarafından Efeler 09 SFK’nın rakiplerine teşvik primi dağıttığını iddia eden Atay şunları söyledi;

"BAL Ligi’nde son 4-5 haftadır çok kirli zamanlar yaşadık. Çine Madranspor hayatında oynamadığı futbolu bize karşı oynadı. Çine Madranspor’un seyircisi geçen hafta takımlarına ‘Neden sezon başında bu kadar iyi oynamadınız?’ diye sordu. İyi oynamasının nedeni ise Sökespor’dan 200 bin lira teşvik primi almasıdır. Bu hafta lig sonuncusu Kemalpaşaspor ile oynadık. Sezon başından bu yana maaşlarını alamayan bu takım 4 gündür Kuşadası’nda birileri tarafından misafir edildi. Teşvik primi aldıkları ile ilgili kulağıma kirli söylentiler geldi. Futbolun bu kirlilikten kurtulması gerekiyor. Bu açıklamayı lider bir takımın başkanı, uzun yıllar parlamentoda olmuş, spor yasasını çıkaran ve bu teşvik primlerinin suç olduğunu bilen bir kişi olarak sporun temizlenmesi adına yapma zorunluluğunu hissettim. Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Çine Madranspor Teknik Direktörü ve futbolcularının hesapları kontrol edilsin. Sökespor Başkanı ve isim sponsorunun da hesaplarına bakılsın. Düşmesi kesinleşen Kemalpaşaspor Kuşadası’nda misafir edilirken hesabı kim ödedi? bu öğrenilsin.Bunu futbol adına temiz bir sayfa açılması için istiyorum"

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