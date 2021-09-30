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Bakır kablo hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bakır kablo çaldıkları tespit edilen hırsızlar yakalandı.

AYDIN 30.09.2021, 09:39
Bakır kablo hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bakır kablo çaldıkları tespit edilen hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’deki bir adresten motosiklet ile 2 adet hilti, 20 kilogram bakır kablo çalınması sonrası çalışma başlatan Nazilli polisi şüphelilerin, F.T., U.D. ve K.S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden F.T. ve U. D. saklandıkları evde yakalandı. Şüphelilerden F. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U. D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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