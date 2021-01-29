banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir
Bu hafta Yatırım araçları kaybettirdi
Bu hafta Yatırım araçları kaybettirdi
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası
Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Bakanlıktan gelen ambulanslar teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a tahsis edilen 14 ambulans düzenlenen sembolik törenle istasyonlara dağıtıldı.

AYDIN 29.01.2021, 21:12
1
Bakanlıktan gelen ambulanslar teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a tahsis edilen 14 ambulans düzenlenen sembolik törenle istasyonlara dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 motorize, 1 yeni doğan olmak üzere toplam 14 ambulans Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Müdürlük hizmet binası önünde gerçekleştirilen sembolik açılış töreninde ambulanslar istasyonlarına dağıtıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen törende, kurdele kesilerek sembolik açılış gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen araçlar ile birlikte Aydın’da ambulans sayısının 76’ya yükseldiğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Sağlık Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilen 14 ambulansımızın sembolik açılışını gerçekleştirdik. Aydın’da sağlık hizmetlerinde her geçen yıl daha iyiye gitme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ambulanslarla birlikte Aydın’daki toplam ambulans sayımız 76’ya ulaştı. Vakalara çıkış süresi de 99 saniyeye inmiştir. Araç yaş ortalamamız ise 2020 yılında 5.3 iken şimdi 4.5’a düşmüştür. Bu rakamları Aydın’da vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin daha üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacak olan rakamlar olarak ifade edebiliriz. Ambulanslarımızın Aydın’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Aydın’da sağlık alanında önemli çalışmalar yapılıyor”

Aydın genelinde sağlık hizmetleri anlamında birçok noktada önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Vali Aksoy; “Aydın’da önemli bir beklenti içerisinde olan Şehir Hastanesi’nin de ihalesini gerçekleştirdik ve yapımına başlandı. Bu da Aydın için önemli bir çalışma. Yenipazar Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı ve şu anda hizmet vermeye başladı. Didim’deki Aile Sağlığı Merkezi 112 İstasyonu geçici kabul aşamasında ve ilimiz genelinde de Aile Sağlık Merkezi 112 Acil İstasyonu ihalesi yapıldı ve inşaatları devam ediyor. Son İzmir Depremi’nden sonra Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binasını boşaltmak durumunda kaldık. Vatandaşımıza sunulan hizmet kalitesinde bir eksiklik olmaması adına İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 700 metrekare konteyner alan için çalışmalar planlandı ve Şubat ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Didim Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapıldı, inceleme aşamasında devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenmemesi ve daha iyi hizmet adına İl Sağlık Müdürlüğümüze 15 adet panelvan araç kiralanarak teslim edilmiştir. Özellikle evde süreci geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri, onların aşılanması gibi birçok konuda önemli çalışmalar ve hizmetler bu kapsamda yürütülmektedir. Birçok noktada önemli çalışmalar yapılmıştır. Sadece 2020 yılında hastanelere aldığımız teknik donanım miktarı 20 milyonu bulmuştur. Yine 2020 yılında Kuşadası Devlet Hastanesinde MR hizmetleri de verilmeye başlandı. Bu anlamda ilimize hizmetlerin gelmesinde talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımıza ve bu konularda takipte bulunan sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Sağlık alanında yapılan ve bundan sonrada yapılacak olan çalışmalarımızın da Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Rehavete kapılmayalım”

Aydın’ın koronavirüs tablosu hakkında da bilgi veren Aksoy; “Sayılarımız, oldukça iyi bir şekilde normale dönüyor. Tabi bu vatandaşlarımızın duyarlılığı ve koronavirüs tedbirlerine uyma noktasındaki titizlikle bağlantılı bir husus. Özellikle yoğun bakım noktalarımızda bizim yüzde 35’lik bir artışla yatak sayımızı 274’e çıkardık devam eden çalışmalarla bunu 309’a çıkaracağız. Bu anlamda daha iyi bir noktaya gelme boyutuyla da birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Rakamlarımız iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin, kurallara lütfen uyalım. Aşılama konusunda da Sağlık Müdürlüğümüz büyük bir titizlilikle Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam itibariyle 16 bin 800 civarında aşılama gerçekleştirildi, Aydın ilinde. Bu Bakanlığımzıın ortaya koyduğu periyodlar çerçevesinde çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülmektedir” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 21 42
3. Fenerbahçe 20 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 19 19
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13