Bakan Pakdemirli’den Aydın’a müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’daki toprakları taşkın riskinden korumak amacıyla çalışma başlatılacağını ifade ederek projenin maliyetinin 20 milyon 760 bin TL olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Aydınlılara müjdeyi sosyal medyadan verdi. Bakan Pakdemirli, Kuşadası Güzelçamlı Balderesi ıslahı ve Yenipazar Donduran Mahallesi Kestanelik Deresi ıslah çalışmalarının başlayacağını duyurarak, “20 milyon 760 bin TL bedelli Kuşadası Güzelçamlı Baldere Deresi ıslahı ve Yenipazar Donduran Mahallesi Kestanelik deresi ıslahı ile topraklarımızı taşkın riskten koruyacağız. Aydınımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Savaş; "Aydınımız için hayırlı olsun"

Bakan Pakdemirli’ye teşekkür eden TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bereketli topraklarımıza sahip çıkacağız. Taşkın riskinin önüne geçmek için yapılan 20 milyon 760 bin TL bedelli Kuşadası Güzelçamlı Baldere Deresi Islahı ve Yenipazar Donduran Mahallesi Kestanelik Deresi Islahı #Aydın’ımız için hayırlı olsun. Teşekkürler Sayın Bakanım" dedi.