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Bakan Koca’dan başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın’da bir şahsa müdahale ederken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli Hasan Kaymaz için başsağlığı diledi.
AYDIN 07.03.2023, 13:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın’da bir şahsa müdahale ederken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli Hasan Kaymaz için başsağlığı diledi.
Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aydın’da bir ambulansımızın hasta nakli sırasında yolda karşılaşılan vakaya müdahale etmek istediği sırada meydana gelen trafik kazasında yaralanan paramedik arkadaşımız Hasan Kaymaz kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.