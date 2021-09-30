Bakan Koca, Aydın’a dikkat çekti

Ülke genelindeki aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın’a dikkat çekerek “İkinci doz oranında yarışalım” dedi.

Koronavirüs vaka sayılarında en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşılama çalışmaları da aralıksız devam ederken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı paylaşımında Aydın’a dikkat çekti. Ülke genelindeki ikinci doz aşılanma oranlarını açıklayan Bakan Koca, ikinci doz aşı oranlarında Aydın’ın yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategoride yer aldığını belirtti. Aydın ve Zonguldak’ın da yüzde 75’in üzerine çıkması ile birlikte mavi kategoriye yükselen illerin sayısı ise 15’e ulaştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada herkesi aşı yarışına davet eden Bakan Koca, paylaşımında “Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım” ifadelerine yer verdi.