Bakan Bilgin’den Cumhur İttifakı ziyareti

AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti ve MHP il binalarını ziyaret ederek seçim öncesi çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı, Aydın’da gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, beraberindeki heyet ile birlikte DSİ Misafirhanesi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından il genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret eden Bakan Bilgin MHP ve AK Parti il başkanları ile görüşerek, seçim öncesi çalışmaları değerlendirdi.

İlk önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’na gelen Bakan Bilgin, buradaki görüşmelerin ardından beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na geldi. Yaya olarak ziyarete giden Bakan Bilgin, vatandaşları selamladı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise AK Parti ziyareti sırasında Bakan Bilgin’e yol boyunca eşlik etti.

Bakan Bilgin’in Aydın programı STK temsilcileri ve kadın buluşmaları ile devam edecek.