Bahçe komşusunun 500 kilo zeytinini çalan hırsız yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde komşusuna ait bahçeden 500 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdam Mahallesi’nde H.B. isimli şahsa ait arazide bulunan 13 ağaçtan yaklaşık 500 kilogram zeytin çalınması olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerinde elde edilen deliller, olayı gerçekleştirebilecek şahıslara yönelik çalışma ve tanık ifadeleri sonucu olay yerinin çevresinde bahçesi bulunan A.E isimli şahsın tarımsal ürün hırsızlığı yaptığı tespit edildi. A.E. isimli şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandığı öğrenildi.